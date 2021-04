¡Histórico! La Roja Femenina selló su clasificación a Tokio 2020 tras ganar el Repechaje

La selección chilena femenina selló su histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de igualar sin goles este martes ante Camerún y quedarse con el Repechaje gracias al resultado de 2-1 conseguido en el encuentro de ida.

El partido de vuelta, que volvió a jugarse en Turquía, vio a una escuadra africana que de entrada mostró actitud para encontrar el gol, cargando constantemente en ataque con los descuelgues por izquierda de Catherine Mbengono y la búsqueda de la volante Ngock Yango.

Tras aguantar durante los primeros 30 minutos de buena manera el embate del rival, el elenco criollo tuvo una clara chance de peligro que casi abre el marcador, cuando a los 41 minutos Carla Guerrero arremetió con un disparo en el área, pero el balón fue sacado de la línea del arco custodiado por Biyina Michaelly.

Después del descanso, la segunda mitad vio un trámite algo más parejo. Si bien Camerún mantuvo la intensidad y explosividad para atacar en territorio de la Roja, se encontraron con la sólida dupla de Guerrero y Camila Sáez, que ordenaron de gran manera la zaga.

El encuentro tendría una incidencia importante en los 64', cuando Brigitte Omboudou fue expulsada en las "Leonas Indomables" al ver la doble tarjeta amarilla por una infracción sobre Daniela Zamora, lo que permitió aún más control para las dirigidas por José Letelier.

En los minutos finales Nchout Ajara tuvo dos chances claras para haber marcado en Camerún, pero los intentos fueron inútiles luego de que el equipo chileno supiera cuidar el resultado hasta el pitazo final de la árbitra húngara Katalin Kulcsar.

Con el resultado final, la selección se quedó con el premio a disputar la cita olímpica en el continente asiático, convirtiéndose de paso en el primer deporte colectivo de mujeres de nuestro país que dirá presente en el certamen planetario.

Además, la escuadra nacional tiene un mérito agregado a la clasificación, ya que son solo 12 países los que competirán en el fútbol dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio, y el sorteo para emparejar los cruces tendrá lugar el próximo 21 de abril.

- Estas son las 12 selecciones que competirán en Tokio 2020:

⚽️ The 12 teams headed to the Women's Olympic Football Tournament #Tokyo2020:



🇦🇺 Australia

🇧🇷 Brazil

🇨🇦 Canada

🇨🇱 Chile

🇨🇳 China PR

🇬🇧 Great Britain

🇯🇵 Japan

🇳🇱 Netherlands

🇳🇿 New Zealand

🇸🇪 Sweden

🇺🇸 USA

🇿🇲 Zambia



👀 Official Draw on 21 April at 10:00 CET pic.twitter.com/ja9hV5DkYa