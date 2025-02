Ídolo de Colo Colo salió en férrea defensa de Damián Pizarro por su nivel en el Sudamericano

Damián Pizarro no ha tenido un buen desempeño en el Sudamericano sub 20. El delantero de la selección chileno no ha logrado convertir y se ha visto eclipsado por el resto de atacantes del equipo nacional.

El atacante de Udinese se ha ganado las críticas de los hinchas chilenos por su nivel en territorio venezolano, el cual incluso provocó que Nicolás Córdova lo sacara del equipo titular.

Ídolo de Colo Colo defendió a Damián Pizarro

Quien se refirió a esta situación fue Esteban Paredes, quien en la previa del duelo entre Santiago Morning y Universidad de Chile, salió en defensa del joven futbolista.

“Lamentablemente a los goleadores y a los nueve siempre los critican por no hacer goles”, dijo el máximo goleador del fútbol chileno e ídolo de Colo Colo.

“Creo que está en una etapa de crecimiento, tiene recién 19 años. Si bien se fue hace ya más de seis meses a Udinese, para mí es tiempo. Ojalá en algún momento se pueda destapar y pueda ser el 9 que la selección anda buscando”, añadió.

Los números de Damián Pizarro en el exterior

Desde que dejó Colo Colo, Damián Pizarro debutó en Copa Italia junto a Udinese, aunque solo ha jugado quince minutos y no ha anotado ni asistido.