Johnny Herrera: Yo habría votado por jugar ante Perú y manifestarnos de otra forma

El portero de Universidad de Chile dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la decisión de la Roja de no jugar el amistoso en Lima.

Johnny Herrera, portero y capitán de Universidad de Chile, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la decisión del plantel de la selección nacional para no jugar el amistoso con Perú, debido a la crisis social que vive nuestro país, y afirmó que "respeta la postura", pero habría apoyado la idea de jugar el amistoso y "manifestarnos de otra forma".

"Habría apoyado viajar a Perú y jugar, hay otras formas de hacerse notar como colectivo, con pancartas y gorros, pero es su decisión, de los que están ahí, y se respeta", declaró el arquero.

Herrera, además, hizo hincapié en que existe la necesidad que "vuelva nuestro trabajo. No lo quiero llamar jugar o fútbol, es nuestro trabajo, el de mil futbolistas, y 10 mil familias que comparten este campo laboral".

En la misma línea, sostuvo que "el fútbol chileno, como está, no está en condiciones de estar sin trabajo en noviembre, diciembre y enero. Y la otra duda es bajo qué condiciones vamos a volver".

"La postura es jugar pero para mantener la pega. A lo que yo apelo es poder seguir trabajando. Y si no se puede, que los clubes den una señal y le respeten a los jugadores a los contratos", aseveró.

"En esta semana no están las condiciones para jugar"

Respecto a la posibilidad de que suspendan la reanudación del fútbol chileno, Herrera fue enfático en señalar que no se puede volver a jugar, debido a la tensión social de las últimas jornadas.

"El lunes hubo marcha, ayer (martes) paro nacional, y mañana (jueves) es el aniversario por la muerte de Catrillanca. Las condiciones no están para volver a jugar esta semana", apuntó.

Por último, ante la idea de suspender definitivamente el fútbol profesional en esta temporada, concluyó que "si nos vamos a quemar, que duela".

"No compitamos, esto tiene para rato, no vamos a torneos internacionales, no hay ascensos. El único que merece algo y ser campeón es Universidad Católica, que fueron los únicos en hacer las cosas bien", cerró.