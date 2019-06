Jorge Sampaoli: Chile es un equipo fuerte de la Copa América y vendrá con la ilusión de ganarla

El ex entrenador de la selección chilena Jorge Sampaoli, tras el partido que Santos FC ganó ante Corinthians por el Brasileirao, se dio tiempo para analizar el presente de la Roja de cara a la Copa América de Brasil, asegurando que los dirigidos por Reinaldo Rueda irán con el objetivo de quedarse con la corona.

"Chile vendrá con la ilusión de ganar una tercera Copa América consecutiva, que se le fue negando por 100 años, así que segurmanete el grupo de jugadores estará expectante para ganar el título. Chile es uno de los equipos fuertes que va a jugar la Copa América", aseguró el casildense en conferencia de prensa.

"Creo que el grupo de jugadores que tiene Chile se juntará y se va a ser muy fuerte para lograr enfrentar este torneo. Está Argentina, Brasil, Colombia, es un torneo competitivo. Pero, en el último tiempo, Chile demostró que tiene capacidad de competir en torneos importantes, pero el resultado estará vinculado con el desarrollo de la Copa", añadió.

Por otra parte, el también ex DT de la selección argentina y Sevilla de España, recordó su paso por nuestro país y dijo que "seguramente como entrenadores estamos yendo de un lado para otro, no nos detenemos, en Chile pasé momentos increíbles de mi carrera, seguramente los mejores de mi vida y eso no va a cambiar nunca. Yo tengo mucho afecto por mucha gente que me recibió muy bien ahí".

Finalmente, Sampaoli repasó su estancia en Universidad de Chile y evitó compararlo cojn su periplo en Santos, resaltando que "es un club que marcó mi carrera, siempre lo tengo en mi corazón. Ahí ganamos cinco título en un año y medio y acá recién empezamos. La gente me ha demostrado su cariño y me siento cómodo viviendo acá", cerró.