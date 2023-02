José Letelier dejó su cargo como DT de la selección chilena femenina

La Federación de Fútbol de Chile comunicó el fin del proceso del técnico José Letelier en la selección chilena femenina a través de un artículo publicado en su sitio oficial.

"Agradecemos el trabajo, compromiso y entrega por estos casi siete años, en los que la Roja Femenina logró importantes objetivos, entre los que destacan el segundo lugar en la Copa América 2018 y las clasificaciones a la Copa del Mundo de Francia 2019 y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", señalaron desde el organismo.

"Fueron años muy lindos para mí como profesional, como persona. Me sentí privilegiado de estar estos años en la selección, se hizo un trabajo en el tiempo que ha dado mucha satisfacción de haber podido estar en instancias importantes para el fútbol femenino", expresó el DT.

"Agradezco el apoyo de cada uno de los directorios, directores y presidentes con los que me tocó compartir, a las jefaturas, a los compañeros de trabajo y a todas las jugadoras que en algún momento fueron parte de este tiempo. Me voy agradecido, contento, satisfecho con lo que he hecho. Me hubiese gustado haber coronado este trabajo con un nuevo Mundial y lamentablemente no pudo ser así", agregó.

Por su parte Rodrigo Robles, gerente de Selecciones Nacionales, se mostró agradecido por el trabajo de Letelier y apuntó a que la selección femenina "representó exitosamente a Chile gracias al gran trabajo no solo de las jugadoras, sino que de este cuerpo técnico, que llega al fin de un ciclo, con José Letelier a la cabeza".