José Sulantay y salida de Caputto de la Roja sub 17: Los técnicos debemos tener seriedad

César Vaccia, estratega nacional, criticó no tener entrenadores en series menores.

El ex entrenador nacional José Sulantay se pronunció por la salida de Hernán Caputto de la cabina técnica de la selección chilena sub 17 y aseguró que es una situación grave porque se puede perder una muy buena camada de jugadores.

"Es grave lo que pasa con Caputto, porque quedan solo unos meses para un mundial donde se clasificó de buena forma y se puede perder un grupo de jugadores importante", comentó a Al Aire Libre en Cooperativa.

Sulantay, que dirigió a la selección sub 20 en el histórico tercer lugar de Canadá 2007, esbozó una crítica hacia el ex meta de Universidad de Chile por dejar el cargo a cuatro meses del mundial de la categoría.

"Yo creo que los técnicos debemos tener seriedad cuando tomamos la decisión de dirigir a una selección nacional, seriedad es si me hice cargo tendré que saltar muchos problemas para no seguir y a tan corto tiempo de comenzar un campeonato tan importante como un mundial", puntualizó.

Finalmente afirmó que "los directivos también tiene que tomar cartas en el asunto, porque son ellos los que toman las determinaciones y los que deciden que se va a hacer con las divisiones".

Otro que se refirió a este problema, fue el estratega César Vaccia, que aseguró que no tener entrenadores en las series menores (Sub 20 y Sub 17) generará varias dificultades para los jóvenes.

"No es bueno que no tengamos entrenadores titulares trabajando de forma continua en las selecciones menores, se pierde tiempo, se dejan de observar jugadores y una serie de cosas que no le hacen bien al fútbol menor", cerró.

Hernán Caputto dejó su cargo como entrenador de la selección chilena sub 17 a solo cuatro meses que se dispute el Mundial de la categoría en Brasil.