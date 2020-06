Julio Crisosto recuerda su pena más grande del fútbol en la nueva entrega de El Camino

Julio Crisosto medía 1,70 metros y aún así se aburrió de hacer goles de cabeza, vivió el Golpe de Estado como jugador de la selección chilena y vivió su pena más grande en el fútbol cuando quedó fuera del Mundial de Alemania 1974.

El ex delantero conversó con el periodista Patricio Muñoz, editor de Deportes en Al Aire Libre, para la segunda entrega de El Camino, programa decidado a las historias de la Roja en las Clasificatorias, en la plataforma Cooperativa Podcast.

Crisosto habla de un fútbol muy diferente, donde no había cámaras ni VAR, así que a los delanteros les pegaban, pero él "les pegaba de vuelta", según recuerda; antes de encarar la pena más grande que le deparaba el fútbol.

Además, en este sincero diálogo recordó cómo era cómo era jugar en agosto del '73, con una situación social muy convulsa y con un Golpe Militar ad portas e incluso contó un capítulo especial del 11 de septiembre de ese año.

"Fue terrible, teníamos que viajar el 11 de septiembre. En ese tiempo no tenía auto y 'Chamaco' -Valdés- me pasaba a buscar, él vivía en Avenida Perú, y me pasaba a buscar a mí y quienes eran de Provincia, a Nelson Vásquez, 'Walo' Herrera, que eran de Wanderers y estaban alojados en el Hotel Carrera, al frente de La Moneda", señaló.

"Ese día nos pasó a buscar, fuimos a 'Pinto Durán' y no entrenamos, nos mandaron a la casa porque justo venía el Golpe"...

En esta edición, Crisosto recuerda El Camino rumbo al Mundial de Alemania 1974, del que quedó al margen, y lo puedes escuchar aquí.