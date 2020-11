Juvenal Olmos: El recambio y las lesiones le están pasando la cuenta a la Roja

El ex futbolista, otrora DT de la selección chilena y hoy comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Juvenal Olmos, analizó el presente del elenco nacional y aseguró que el duelo ante Perú, del próximo viernes 13 de noviembre, será muy complicado para la Roja.

"Este partido es de los más difíciles, porque Perú tiene una buena dinámica. Para Chile es complejo, porque el recambio y las lesiones le están pasando la cuenta, sólo que nosotros nunca nos preocupamos de eso", dijo Olmos en entrevista con La Cuarta.

Contó que vive con ansiedad las fechas clasificatorias: "Cuando era técnico era donde más sufría. No salía del televisor, ni de internet, no me confiaba hasta que los jugadores comenzarán a llegar. Ahora con ansiedad también, pensando en cómo son las cosas, aparte los peruanos están viviendo el partido de una forma única", dijo.

"A ellos los pilla bien, y por eso Rueda va a tener que extremar recursos para sacar adelante el tema, porque la competencia nos pillo en pleno recambio", añadió.

Olmos comentó también el Campeonato Nacional y dijo que se ven cosas atractivas.

"Ha sido interesante con todo lo que ha pasado en Colo Colo y la U, me ha gustado el Campeonato. Hay propuestas atractivas como la Unión, 'Chueco' Ponce se está jugando su opción en La Serena, la U de Conce tiene sus cosas, la UC juega muy bien y La Calera, también", dijo.

El ex jugador también contó de sus sensaciones por ser parte de Al Aire Libre en Cooperativa: "Era algo que se dio de manera muy espontánea, y la radio tiene una magia única, así que feliz de volver a reencontrarme con amigos de tantas canchas", contó.