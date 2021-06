La bendición de Caszely a Brereton: Lee muy bien el fútbol y es muy bueno tácticamente

Un referente entre los goleadores de la selección chilena es Carlos Caszely quien hasta la década de los 90 fuera el máximo anotador de la Roja y desde ese palco, el "Rey del metro cuadrado" alabó las condiciones de Ben Brereton, que ayer viernes le dio el triunfo a Chile ante Bolivia.

"Bien, metió una de tres que tuvo, se desmarca muy bien, usa bien la diagonal y es simple siempre para jugar. Me extrañó que en el cabezazo no hiciera el 'saludo a la reina', que es cabecear hacia abajo, pero Lampe es una figura increíble", dijo Caszely en diálogo con El Mercurio.

"El gringo arrastraba marcas, y ayudó a Vargas que anduvo muy bien. Se tiró un poco atrás, le ganó la espalda al lateral izquierdo y por ahí Chile ganó la mayoría de los ataques del primer tiempo. Brereton lee muy bien el fútbol, cuando usa la diagonal, desde adentro picaba hacia afuera. Tácticamente es muy bueno", expresó el ex ariete de Colo Colo.

Añadió que en el futuro será importante: "Está recién empezando y a veces no lo entienden mucho sus compañeros, porque él hacía la diagonal, marcaba el pase y no le llegaba la pelota. El fútbol inglés es diferente y jugadores chilenos de ese porte no he visto muchos", comentó.

"El fútbol es de momentos, y el gringo aprovechó el suyo, imagínate, viene de la segunda división de Inglaterra, entra, hace el gol del triunfo, el sueño del pibe, el sueño del gringo. Además definió muy bien, no le pega el pelotazo, se acomoda, levanta la cabeza, mira y le pega con borde interno", complementó.