Selección chilena

La emotiva reacción de Ian Garguez al enterarse de su primera nominación a La Roja

Ian Garguez, defensor de Palestino recibió la noticia de su convocatoria a la selección chilena en plena concentración y confesó la curiosa forma en que se enteró.

Foto: Photosport La emotiva reacción de Ian Garguez al enterarse de su primera nominación a La Roja
Sebastián Díaz Iturrieta
La nómina de La Roja para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial sorprendió con varias novedades. Sin jugadores de la llamada Generación Dorada, el técnico Nicolás Córdova apostó por tres futbolistas Sub 20. Entre ellos aparece Ian Garguez, central de Palestino, quien no ocultó su emoción por ser considerado tanto en la ruta a la Copa del Mundo como en la preparación para el Mundial Sub 20.

📌 ¿Cómo se enteró Ian Garguez de su nominación a La Roja?

El joven defensor reveló que fue un compañero quien le adelantó la noticia: "Venía llegando en el bus, Iván Román me dijo por videollamada", contó tras el empate entre Palestino y Colo Colo. Al poco rato, sus propios compañeros de equipo lo felicitaron en el camarín, transformando la previa del partido en un recuerdo inolvidable.

👏 El respaldo del técnico y del grupo

Para Garguez, el llamado es una muestra de confianza del DT Nicolás Córdova. "Es resultado del esfuerzo de toda mi vida. Orgulloso de poder representar al país y feliz por mi primera nominación", señaló. También destacó el apoyo del plantel de Palestino, describiéndolos como un grupo unido y fundamental en este logro.

Imagen foto_00000001
Garguez es parte del recambio de La Roja. Photosport

🌟 El sueño del Mundial Sub 20

El central no oculta que ya piensa en la cita juvenil. "Expectante, con ansias de que llegue el debut y dar lo mejor para tener los mejores resultados posibles", aseguró. Además, resaltó que enfrentar a selecciones como Uruguay y Brasil es un sueño que cualquier futbolista quisiera vivir.

🌟 El sueño del Mundial Sub 20

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
