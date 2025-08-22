La emotiva reacción de Ian Garguez al enterarse de su primera nominación a La Roja

La nómina de La Roja para el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial sorprendió con varias novedades. Sin jugadores de la llamada Generación Dorada, el técnico Nicolás Córdova apostó por tres futbolistas Sub 20. Entre ellos aparece Ian Garguez, central de Palestino, quien no ocultó su emoción por ser considerado tanto en la ruta a la Copa del Mundo como en la preparación para el Mundial Sub 20.

📌 ¿Cómo se enteró Ian Garguez de su nominación a La Roja?

El joven defensor reveló que fue un compañero quien le adelantó la noticia: "Venía llegando en el bus, Iván Román me dijo por videollamada", contó tras el empate entre Palestino y Colo Colo. Al poco rato, sus propios compañeros de equipo lo felicitaron en el camarín, transformando la previa del partido en un recuerdo inolvidable.

👏 El respaldo del técnico y del grupo

Para Garguez, el llamado es una muestra de confianza del DT Nicolás Córdova. "Es resultado del esfuerzo de toda mi vida. Orgulloso de poder representar al país y feliz por mi primera nominación", señaló. También destacó el apoyo del plantel de Palestino, describiéndolos como un grupo unido y fundamental en este logro.

Garguez es parte del recambio de La Roja. Photosport

🌟 El sueño del Mundial Sub 20

El central no oculta que ya piensa en la cita juvenil. "Expectante, con ansias de que llegue el debut y dar lo mejor para tener los mejores resultados posibles", aseguró. Además, resaltó que enfrentar a selecciones como Uruguay y Brasil es un sueño que cualquier futbolista quisiera vivir.

