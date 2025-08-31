Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

La Roja en problemas: figura joven es duda para el cierre de las Clasificatorias

El futbolista se encuentra con problemas físicos, los que podrían marginarlo de los duelos ante Brasil y Uruguay.

Foto: Photosport La Roja en problemas: figura joven es duda para el cierre de las Clasificatorias
Bastián Catalán
La selección chilena ya piensa en el cierre de las Clasificatorias sudamericanas. La Roja, sin opciones de ir al próximo Mundial, culminará su participación visitando a Brasil y recibiendo a Uruguay.

Para ello, el entrenador interino del equipo nacional, Nicolás Córdova, dispondrá de jugadores jóvenes. Sin embargo, uno de ellos encendió las alarmas en Juan Pinto Durán.

🤕 Bruno Barticciotto preocupa a La Roja

A solo días del primero de los dos partidos, Bruno Barticciotto alertó al cuerpo técnico de la selección chilena, puesto que sufrió problemas físicos y es duda para el cierre del proceso clasificatorio.

Fue el propio club del delantero nacional, Santos Laguna, el que informó la lesión del chileno: “No estará disponible en este partido (ante Tigres) por una molestia en el muslo derecho”.

De esta forma, el atacante podría quedar al margen de los compromisos frente a Brasil y Uruguay junto a La Roja.

🇨🇱 Los números de Bruno Barticciotto con La Roja

Bruno Barticciotto recibió su primera nominación a La Roja en 2023 bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo. Hizo su debut oficial en junio de aquel año ante República Dominicana en un partido amistoso en el que anotó dos goles.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile cerrará su participación en las Clasificatorias sudamericanas visitando a Brasil el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas y recibiendo a Uruguay el martes 9 del mismo mes también a las 20:30 horas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.

Temas #Deportes #Fútbol #Selección chilena

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
