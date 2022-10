La Roja Femenina desafía a Alemania por el liderato del Grupo B en el Mundial Sub 17 en India

La selección chilena femenina enfrenta este viernes, a las 11:30 horas (14:30 GMT) a su simil de Alemania, en la lucha por el liderato del Grupo B en el Mundial Sub 17 que se celebra en India.

La Rojita juvenil, dirigida por Alex Castro, viene de conseguir un triunfazo por 3-1 sobre Nueva Zelanda en un histórico debut, por lo que tratar de mantener el tranco ganador, dar el golpe ante las germanas, vigentes campeonas de Europa en la categoría sub 17.

El encuentro será trascendental en las aspiraciones de Chile, ya que con un triunfo no solo quedará como líder en solitario: Además, estará al borde de la clasificación a la siguiente fase en el torneo planetario.

Las alemanas, en cambio, están en el segundo lugar del grupo, tras haber ganado 2-1 a Nigeria en el estreno, y llegan con la presión de hacer valer el favoritismo ante las chilenas.

El duelo comenzará a las 11:30 horas (14:30 GMT) en el Estadio Fatorda, en la ciudad de Margao, y lo podrás seguir en el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.