La Roja Femenina tiene nómina para enfrentar sus amistosos ante Ecuador

Este viernes, el entrenador José Letelier entregó la nómina de la selección chilena femenina para sus duelos amistosos contra Ecuador, a disputarse en febrero con miras a la Copa América de julio de este 2022.

Son 23 futbolistas citadas por José Letelier para los compromisos a jugarse el 19 y 22 del mencionado segundo mes del año, en Viña del Mar y Santiago, respectivamente.

La capitana de La Roja, Christiane Endler, sufrió una lesión muscular hace algunas semanas en Olympique de Lyon, tras ganar el The Best, pero igualmente fue llamada para continuar su recuperación junto al staff médico nacional. No podráa estar contra las "tricolores".

Revisa la nómina completa:

Arqueras

Christiane Endler - Olympique de Lyon (Francia) -No puede jugar por lesión-

Natalia Campos - Universidad de Chile

Valeria Rojas - Palestino

Gabriela Bórquez - Santiago Morning

Defensas

Geraldine Leyton - Colo Colo

Fernanda Ramírez - Colo Colo

Nicole Gutiérrez - Colo Colo

Camila Sáez - Rayo Vallecano (España)

Daniela Pardo - Santiago Morning

Rosario Balmaceda - Santiago Morning

Fernanda Pinilla - Universidad de Chile

Volantes

Karen Araya - Sevilla (España)

Tali Rovner - Universidad Católica

Nayadet López Opazo - Espanyol (España)

María Cristina Julio – Santiago Morning

Yastin Jiménez - Colo Colo

Yessenia López - Universidad de Chile

Yanara Aedo - Rayo Vallecano (España)

Francisca Lara - Villarreal (España)

Delanteras

María José Urrutia - Colo Colo

Yenny Acuña - Santiago Morning

Isidora Hernández - Santiago Morning

María José Rojas - Sydney FC (Australia)