La Roja respira: una de las grandes dudas está lista para enfrentar a Brasil

La Roja encara sus últimos desafíos por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y, en medio de dudas por lesiones, Nicolás Córdova recibe un respiro importante. Uno de los jugadores que encendió las alarmas estaría finalmente disponible para el crucial partido contra Brasil.

Con la presión propia de cerrar unas Eliminatorias complicadas y no hacerlo en el último lugar, el técnico chileno trabaja para definir su alineación, pero contaba con algunos jugadores complicados físicamente.

⚽ La Roja respira antes del difícil duelo contra Brasil

La buena noticia de este martes, es que Felipe Loyola podrá ser considerado en el duelo contra Brasil: "Felipe entrenó con el equipo y estaría a disposición. Está con alguna molestia, pero se ha puesto a disposición de muy buena manera, sabiendo que tuvo un golpe muy fuerte y tiene una lesión en el hombro. Se agradece la disposición de los jugadores cuando quieren estar", explicó Córdova en rueda de prensa.

"En el caso de Bruno (Barticciotto) vamos a ver si alcanza a llegar. Trabaja para estar, pero hoy no tengo la certeza si podrá. Eso es lo que puedo hablar de ellos dos, pero afortunadamente Felipe ya entrena con nosotros", agregó el técnico.

Mientras tanto Benajamín Kuscevic, otro de los jugadores que estaba en duda, sigue entrenando de forma diferenciada.

🏟️ Mirando los últimos desafíos de La Roja

Chile enfrentará a Brasil este jueves 4 de septiembre en el estadio Maracaná a las 20:30 horas y cerrará las Eliminatorias el martes 9 ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Con un equipo marcado por la transición tras la salida de Ricardo Gareca, La Roja busca terminar el proceso de la mejor manera posible, aspirando a superar a Perú en la tabla de posiciones.