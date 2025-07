La Roja ya tiene fecha para cerrar su triste paso por la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026

La Roja ya no tiene nada que pelear en estas Eliminatorias Sudamericanas. La derrota ante Bolivia terminó por sepultar las opciones de clasificar al Mundial de 2026, dejando a la Selección Chilena en el último lugar de la tabla. Un cierre amargo, sin chances ni objetivos concretos, más que maquillar una campaña que fue un verdadero fracaso.

Este martes, la Conmebol confirmó las fechas y horarios de los últimos partidos del proceso clasificatorio y Chile tendrá dos duelos durísimos.

⚽ La Roja eliminada: el adiós al Mundial ya tiene día y hora

Sin opciones de alcanzar siquiera el repechaje, estos dos encuentros serán simplemente un trámite para el equipo que ahora dirige Nicolás Córdova, técnico de la Sub 20 que asumió el mando interino tras la salida de Ricardo Gareca y que su ciclo comenzó el pasado domingo asistiendo al clásico entre Colo Colo y U Católica.

La decisión, aunque presentada como estratégica, no ha convencido a todos. Pero considerando que Chile no se jugará nada ante Brasil y Uruguay, económicamente no era viable contratar a un técnico pensando en esos dos encuentros.

❌ ¿Qué sentido tienen estos partidos para una Roja ya eliminada?

Aunque los puntos ya no importan, lo que ocurra en septiembre puede influir directamente en la reconstrucción que viene. Córdova tendrá la misión de probar nombres, limpiar el camarín y mostrar señales de una nueva etapa, pero con el fantasma de una campaña desastrosa a cuestas.

La Roja está última con 10 puntos, por debajo incluso de Perú, y con apenas dos victorias en toda la Eliminatoria. En ese escenario, la presión estará en intentar recuperar algo de dignidad futbolística y volver a conectar con una hinchada que se siente totalmente desencantada.

🗓️ ¿Cuándo juega Chile sus últimos partidos de Eliminatorias?

El 4 de septiembre ante Brasil en el Estadio Maracaná y el 9 de septiembre frente a Uruguay en el Estadio Nacional. Ambos duelos serán a las 20:30 horas.

📊 ¿Está eliminada La Roja de la clasificación al Mundial 2026?

Sí. Chile ya no tiene chances de clasificar, ni siquiera al repechaje. El combinado nacional está último en la tabla con 10 puntos.