La selección chilena femenina disputa el segundo amistoso con Nueva Zelanda

Sigue en vivo y online el nuevo amistoso de la Roja femenina contra Nueva Zelanda, el que se disputa a puertas cerradas en Quilín.

Martes 26 de septiembre

1-0: 56'; Yanara Aedo (CHI), 1-1: 81'; Betsy Hasset (NZ), 2-1: 94'; Karen Araya (CHI)

- Revisa la formación titular de la Roja

La alineación de Nueva Zelanda

The starting XI for our behind closed doors friendly vs Chile in Santiago 🇳🇿🇨🇱 pic.twitter.com/WCY8EelvzV