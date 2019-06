Las reacciones a nivel mundial por la descomunal actuación de Christiane Endler ante EE.UU.

Una gran cantidad de reacciones positivas surgieron a nivel mundial tras la actuación de la portera de la selección chilena, Christian Endler, en la derrota de la Roja ante Estados Unidos en el Mundial Femenino de Francia 2019.

El sitio en español de la BBC aseguró que la meta nacional "produjo varias salvadas excelentes en una asombrosa actuación".

El ex jugador de la selección estadounidense, Alexis Lalas, afirmó por su parte en su cuenta de Twitter que "Tiane" es "la mejor arquera del mundo. He hablado".

The New York Times señaló en tanto que "solo un tremendo esfuerzo de la portera de Chile, Christiane Endler, mantuvo el resultado en el Estados Unidos-Chile más cerca que algo parecido al marcador en el primer partido de las estadounidenses contra Tailandia".

Revisa las reacciones a nivel internacional tras la gran actuación de Endler:

Christiane Endler, best GK in the world. I have spoken. #CHI — Alexi Lalas (@AlexiLalas) 16 de junio de 2019

Despite being in the losing side, Christiane Endler turned in an outstanding display. Some of her saves were top class. Here's arguably the pick of them: pic.twitter.com/4vQUgUtqjm #FIFAWWC #USA #CHI — Match of the Day (@BBCMOTD) 16 de junio de 2019

Endler saved that with her mind — Yael Averbuch West (@Yael_Averbuch) 16 de junio de 2019

Los resultados colectivos no se han dado, pero ella ha demostrado que es una de las mejores porteras del mundo. Espectacular nivel de la capitana chilena en Francia 2019. CHRISTIANE ENDLER. #CHI #FIFAWWC pic.twitter.com/RqFLxAhMA0 — Invictos (@InvictosSomos) 16 de junio de 2019