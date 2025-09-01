Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

Las tres figuras de La Roja que entrenan diferenciado y preocupan a Nicolás Córdova

La Roja se prepara para el duelo ante Brasil con importantes dudas en el plantel. Tres figuras entrenan diferenciado y podrían quedar fuera.

Foto: Comunicaciones FFCh Las tres figuras de La Roja que entrenan diferenciado y preocupan a Nicolás Córdova
Magdalena López Castro
La Selección Chilena comenzó los entrenamientos de cara a su visita a Brasil, uno de los compromisos más exigentes del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, la tranquilidad no es parte del panorama: tres jugadores clave de la Roja llegaron entre algodones y entrenan de manera diferenciada.

Si bien Felipe Loyola encabeza la lista de lesionados, Nicolás Córdova enfrenta la preocupación de perder a más de un titular para el duelo ante la Canarinha. La situación mantiene en vilo al cuerpo técnico, que espera novedades en las próximas horas.

⚠️ Tres figuras de Chile entrenan aparte previo al choque con Brasil

Loyola sufrió un golpe en su hombro mientras jugaba por Independiente y podría quedar fuera del primer partido, pensando en una eventual recuperación para enfrentar a Uruguay. Su estado será monitoreado de cerca por el cuerpo médico de la Roja.

A Loyola se suman Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic. Barticciotto tuvo molestias que lo dejaron fuera del último partido del Santos Laguna y sigue evaluándose diariamente. Por su parte, Kuscevic, uno de los más experimentados del plantel, tuvo problemas físicos recientes que incluso obligaron a convocar de emergencia a Daniel González de Universidad Católica.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
