Las tres figuras de La Roja que entrenan diferenciado y preocupan a Nicolás Córdova

La Selección Chilena comenzó los entrenamientos de cara a su visita a Brasil, uno de los compromisos más exigentes del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, la tranquilidad no es parte del panorama: tres jugadores clave de la Roja llegaron entre algodones y entrenan de manera diferenciada.

Si bien Felipe Loyola encabeza la lista de lesionados, Nicolás Córdova enfrenta la preocupación de perder a más de un titular para el duelo ante la Canarinha. La situación mantiene en vilo al cuerpo técnico, que espera novedades en las próximas horas.

⚠️ Tres figuras de Chile entrenan aparte previo al choque con Brasil

Loyola sufrió un golpe en su hombro mientras jugaba por Independiente y podría quedar fuera del primer partido, pensando en una eventual recuperación para enfrentar a Uruguay. Su estado será monitoreado de cerca por el cuerpo médico de la Roja.

A Loyola se suman Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic. Barticciotto tuvo molestias que lo dejaron fuera del último partido del Santos Laguna y sigue evaluándose diariamente. Por su parte, Kuscevic, uno de los más experimentados del plantel, tuvo problemas físicos recientes que incluso obligaron a convocar de emergencia a Daniel González de Universidad Católica.