Lasarte de cara a la Copa América: Tenemos una pauta de trabajo, pero hay muchas interrogantes

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, mostró su inquietud de cara a la próxima Copa América de Brasil 2021 y aseguró que aunque tiene una planificación avanzada, hay demasiadas interrogantes para pensar aún en el polémico torneo.

"Casualmente en un habitación de acá al lado tenemos una pizarra donde vamos anotando, dibujando las tareas que llevamos a diario, el tema de las intensidades, el tema de las cargas y damos vuelta la pizarra y está todo lo de Copa América, pero llega un punto donde tienes que optar, y los partidos de las Clasificatorias te llevan el 100 por ciento de tu energía y de tu postura, de la charla, de averiguar y queda poco tiempo para lo otro", dijo Lasarte explicando que ha priorizado los duelos ante Argentina y Bolivia.

"La contingencia es lo que es, hemos intentado anotar una serie de pautas, cuándo podríamos viajar, a dónde podríamos irnos, porque no lo tenemos seguro, donde vamos a jugar, los horarios, hay una fecha libre que complica todo, estaríamos ocho o nueve días, y si llegamos a pasar tampoco hay claridad cuando se juega. Hay muchas dudas, muchas interrogantes, y en medio de la clasificatoria, entonces decidimos dejar ese esquema una vez termine este foco de atención", añadió.

Lasarte explicó que no ha tenido contacto con otros técnicos y que todo lo que ha podido averiguar le impide hacer un pronóstico de lo que ocurrirá con el torneo.

"No tengo ningún elemento, nada. He averiguado por mi cuenta lo que pasa en otros lugares, y acá a nivel de Chile, nada. Sé que los futbolistas han hablado, pero no tengo una pauta para decirte lo que puede ocurrir", expresó Lasarte.