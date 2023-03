Leonardo Véliz criticó la citación de Osorio y Barticciotto: ¿Cuáles son los méritos de estos jugadores?

El histórico exfutbolista de la selección chilena Leonardo Véliz cuestionó la convocatoria de Darío Osorio y Bruno Barticciotto para el duelo de La Roja ante Paraguay en la presente fecha FIFA.

En su cuenta de Twitter, el "Pollo" señaló: "¿Osorio en la selección?¿No será muy inoportuno después de verlo disminuído en la Sub-20 y en la U actual? Y Barticciotto también. ¿Cuáles son los méritos de estos jugadores?".

El partido de Chile ante los "albirrojos" será el lunes a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental.

