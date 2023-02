Letelier y su cargo en La Roja: Los resultados son los que mandan, la ANFP tomará las decisiones

El director técnico José Letelier abrió la puerta a una posible salida de la selección chilena femenina tras la derrota por 2-1 ante Haití en el repechaje, que dejó fuera a La Roja del Mundial que se celebrará en Nueva Zelanda y Australia.

"Lógicamente los resultados son los que mandan, el directorio de la ANFP tomará las decisiones, tengo claro el tiempo que tengo acá y lo que se ha hecho estos años. Llegando a Santiago me reuniré con el directorio y el presidente y llegaremos a la mejor conclusión para que la selección chilena femenina siga creciendo", declaró Letelier tras el partido en Auckland.

Sobre el resultado, expresó: "Me quedo con el esfuerzo de las jugadoras, que lucharon hasta el final, agradecerles a cada una por todo este tiempo que hemos estado trabajando. Buscamos hasta el final, quizás no tuvimos la profundidad, demasiadas ocasiones de gol y las que tuvimos no pudimos concretar. Salimos a arriesgar un poco más, pero ellas en la contra eran difíciles y rápidas, y no pudimos darlo vuelta".

"Es un momento muy duro, difícil. Creo que buscamos tratar de hacer una diferencia, sabíamos la dificultad del partido y potencialidad del rival. Más que un análisis, en estos momentos es la amargura y tristeza de no haber conseguido la clasificación al Mundial", aseguró.

Finalmente, habló del arbitraje en este compromiso: "No quiero meterme en ese tema. Nos sacaron de ritmo, el segundo tiempo cortaron mucho el juego en base a sacar provecho pero eso no es justificación, es parte del juego".