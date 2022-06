Los audios presentados por Eduardo Carlezzo que complican a Ecuador en el caso Byron Castillo

El abogado brasileño de la ANFP Eduardo Carlezzo presentó una larga exposición este martes de los argumentos que envió a la FIFA para respaldar la acusación de Chile contra Byron Castillo. Entre las pruebas reveló dos audios que pueden complicar la postura ecuatoriana.

Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana dijo en el audio mostrado por Carlezzo correspondiente a una antigua entrevista: "Creo que es un tema de evitar que haya personas. Creo que es un buen jugador. Si de mí dependiese, no lo haría jugar en la selección. No correría ese riesgo, pero insisto, esto no depende de mí. ¿Mi opinión personal? Yo no correría el riesgo".

Otro que estaba al tanto de los problemas en los papeles del futbolista es el entrenador argentino Gustavo Alfaro, que decidió llevarlo a la selección pese a las dudas respecto a su nacionalidad.

"A Byron lo quise llamar desde la primera convocatoria, cuando llegué, pero había cuestiones que exceden a las estrictamente deportivas. Todos los que estamos involucrados en esto pudimos trabajar para que la citación sea una realidad", sostuvo.