Marcelo Vega pidió a Eduardo Berizzo el retorno de Humberto Suazo a La Roja

Durante el pasado jueves, en medio del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el comentarista deportivo y exfutbolista de la selección chilena, Marcelo Vega, exigió a Eduardo Berizzo, seleccionador de La Roja, el retorno de Humberto Suazo al combinado nacional.

Esta insólita petición se originó a partir del buen momento del atacante de San Luis de Quillota, quien lleva cuatro conquistas en cinco duelos disputados con el conjunto "canario".

"Humberto Suazo es muy bueno, es como (Esteban) Paredes. Con la edad que tiene, no hay jugadores así. (Eduardo) Berizzo, mírame... los últimos 20 minutos, no tenemos goles. Suazo es talento puro, todavía le queda y no hay otro, llámalo", manifestó el "Tobi".

La selección chilena no gana desde hace nueve encuentros y a eso se le suma que durante el proceso del "Toto" no ha logrado levantar cabeza, marcando sólo dos tantos en el último semestre de 2022.