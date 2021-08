Martín Lasarte y la fecha triple: Todos nos jugamos la vida, no solo yo

El director técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, habló de la importancia de la próxima fecha triple de las Clasificatorias, ante Brasil, Ecuador y Colombia, y aseguró que no es solo él quien se juega muchas cosas.

En conversación con El Mercurio, Lasarte señaló que "no me la juego solo yo, nos la jugamos todo (la vida), más allá de que yo sea el conductor. Chile somos todos. Si sale bien, todos contentos, y si sale mal, lógicamente algunos tendremos que pagar la responsabilidad. Lo tengo claro. Si me juego la vida, nos la jugamos todos".

Además, habló de la Copa América, recordó el caso del peluquero y los rumores de oto tipo de indisciplina: "Los hechos tienen que ocurrir y ser demostrados. Si no, son solo palabras. Nosotros recién llegábamos, yo llevaba dos partidos para la eliminatoria y después la Copa América... No sé qué pasó con los colegas, más allá de que me hayan comentado. Todos tenemos derecho a cometer un error, se cometió uno y quedaron las pautas claras para lo que viene".

En relación al Covid-19 positivo de Arturo Vidal, "Machete" aseveró que "ese fue un incumplimiento con el gobierno, no con nosotros. Yo trato de manejar al grupo de una manera lo más democrática e igualitaria posible, más allá de que hay jugadores que tienen un recorrido amplio, un estatus, un bagaje y una experiencia deportiva".

"Esa gestión del camarín es un hecho y la mejoramos, no sé si al 100 por ciento, pero sí mejorado. Las situaciones hablan por sí solas. Había una fractura que era condicional para el desarrollo de lo que venía. Esa fractura se ha solucionado y no me parece un tema menor. Eso es gestión también. Lo otro, todos cometemos errores", agregó

Sobre el abrazo de Claudio Bravo y Vidal agregó que "solo hice lo que tenía que hacer, no me voy a poner el mote que hice algo", sin decir cuál fue su gestión: "Es algo interno, íntimo, no para publicarlo".

Finalmente, sobre Ben Brereton expresó que "en Inglaterra juega de puntero izquierdo, pero yo creo que puede jugar como centrodelantero o acompañado. El se adapta", añadiendo que "con Eduardo Vargas pasa algo parecido en Atlético Mineiro. Es posible que la inclusión de Ben le haya dado a Eduardo más caudal, más libertad".

Chile recibe a los brasileños el 2 de septiembre y visita a los ecuatorianos y los colombianos, el 5 y el 9, respectivamente.