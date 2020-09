Miguel Angel Neira en El Camino: Caszely no tuvo coraje para patear el penal, él estaba designado

En una nueva edición de nuestro podscat "El Camino", el ex seleccionado nacional Miguel Angel Neira repasó el paso de Chile por el Mundial de España 1982 y recordó el penal perdido por Carlos Caszely ante Autria en el el debut.

"Primero te aclaro, Caszely no tuvo coraje, él estaba designado, eso es distinto. Manuel Rojas miente, él no estaba en la cancha ese día. Todos los que niegan eso es porque le tienen miedo a Caszely", disparó el ex Universidad Católica.

"Una vez el presidente lo dijo en televisión y dijo que Neira no tuvo cojones, yo al día siguiente pedí una entrevista para aclarar ese tema y pedir que se dejen de mentir", prosiguió.

Finalmente, expresó: "ojalá hubiese pateado ese penal y lo hubiese perdido para ganar toda la plata que ha ganado él en todos los comerciales"

El diálogo con Manuel Neira lo puedes encontrar completo en Podscat Cooperativa.