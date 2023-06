Nayel Mehssatou abrió la puerta a un paso por Chile en el futuro: "Yo apoyo a Colo Colo"

Durante los entrnamientos de La Roja de cara al amistoso contra Cuba, Nayel Mehssatou sorprendió con un guiño a la Primera División local y la revelación de su vínculo con Colo Colo, a raíz de su familia.

En la zona mixta de los trabajos con el combinado chileno, expresó que está "contento de estar aquí, es un placer y un honor. Tengo la confianza del entrenador y de los jugadores, eso me hace muy feliz".

El zurdo futbolista también expresó que un futuro paso por el Campeonato Nacional "es una posibilidad, pero ahora estoy en Bélgica y en el futuro próximo prefiero estar en Europa. No sé más adelante".

Además, Mehssatou reveló su militancia en el balompié criollo: "Mi tío vive en Chile y es de Colo Colo. Mi abuelo es de Universidad Católica, pero yo apoyo a Colo Colo; mi tío quiere que juegue ahí".

"En la sub 15 y sub 17 jugué en el medio campo, pero no es un problema jugar de lateral izquierdo o derecho, es lo mismo para mí. El entrenador decidirá en qué puesto voy a jugar, aunque yo prefiero en el medio", añadió sobre su comodidad en la cancha.

Ahora, el hombre de 21 años que milita en KV Kortrijk se concentra en el duelo contra el cuadro cubano en Concepción, este domingo 11 de junio a las 19:00 horas.