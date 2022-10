Nelson Tapia: Bravo tiene que ser el arquero de Chile en el inicio de las Clasificatorias

El ex arquero de la selección chilena Nelson Tapia tuvo palabras para la ausencia de Claudio Bravo de las nóminas de Eduardo Berizzo, y aseguró que el portero de Real Betis no puede estar fuera de las citaciones del equipo de todos.

"Los técnicos vamos encontrando nuestras propias razones, a quien llamar o considerar. Pero uno como entrenador lo primero que tiene que mirar son los rendimientos. En ese sentido, Claudio Bravo no puede quedar afuera de una convocatoria. Después, la decisión es de Berizzo. Me parece que Claudio está muy tranquilo, es un hombre muy maduro, un ejemplo para todos. Para mí, los rendimientos son los que mandan, no importa si tienes 17 o 39 años", dijo Tapia en entrevista con La Tercera.

"Con el rendimiento que ha tenido, no puede quedar fuera de una convocatoria. En nuestra selección tienen que estar los mejores. Yo, como técnico, parto con Claudio Bravo", añadió.

"El tiene que ser el arquero de Chile en el inicio de las próximas eliminatorias, por rendimiento, por lo que transmite, porque el equipo necesita líderes y Claudio, en ese sentido, es maravilloso", complementó Tapia, quien está forjando en Ecuador su carrera como técnico.

"La idea es quedarme. Ya estuve tres años en Guayaquil y estuve un año en Loja, que es totalmente diferente por el clima, el tema de la altura también. Pero siento que en Quito tengo más opciones de trabajo, hay más clubes, es mucho más competitivo, hay mucho más fútbol. Desde aquí voy a esperar, porque todavía tengo que ver mi situación contractual, porque tengo contrato con Libertad de Loja hasta 2023. Hasta ahora no he tenido ningún problema, pero tengo que finiquitar eso para ver a dónde llegaré", contó Tapia, quien explicó un tuit que lanzó hace pocos días en su cuenta: "Si quieres ser campeón, llámame".

"Cuando yo estuve en Chile quería dirigir. Me parece que mandé correos a los 32 clubes de Chile que había en ese tiempo entre primera y segunda. Hablé con todos los gerentes deportivos y busqué todas las alternativas para poder trabajar. Como no tengo representante, no me manejo con nadie, tiré ese tuit. Pero es medio en broma, medio en serio y vi las reacciones. Eso es sólo para que vean el trabajo que estoy haciendo. A veces la gente no lo nota. Pero tuvo repercusión y ya veremos qué sucederá", comentó.