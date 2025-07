Ni Miranda ni Leporati: La sorpresiva elección de la ANFP para reemplazar a Gareca en la Roja

La salida de Ricardo Gareca dejó un vacío enorme en La Roja, y mientras muchos daban por hecho que Sebastián Miranda sería el elegido en dupla con Ariel Leporati, en la ANFP optaron por otro camino. Un nombre con historia en el fútbol formativo, pero sin pasado al mando del plantel estelar y que además, él mismo se había descartado de la banca del combinado adulto.

El nuevo técnico tendrá la misión de cerrar las Eliminatorias con dos partidos de altísimo nivel ante Uruguay y Brasil, además de lidiar con una hinchada desencantada y una dirigencia aún en plena reestructuración.

⚽ Nicolás Córdova toma la banca de la Selección Chilena adulta con un doble desafío

Este viernes, el gerente de selecciones Felipe Correa confirmó que el actual entrenador de la Sub 20, Nicolás Córdova, será quien lidere de forma interina a La Roja en la recta final del proceso clasificatorio. Una decisión que sorprendió incluso al entorno de la ANFP, donde sonaban con más fuerza otros candidatos.

"El staff de selecciones juveniles asumirá el proceso, compatibilizándolo con el nutrido calendario que tenemos con esos planteles", explicó Correa, intentando disipar las dudas sobre la doble función del estratega. De hecho, Córdova continuará trabajando con la juvenil, que se prepara para el Mundial Sub 20 en Chile.

El cuerpo técnico se completará con Sebastián Miranda y Ariel Leporati, buscando dar algo de continuidad al proceso, pese a que no hay certeza de si el entrenador tendrá opción de proyectarse más allá de estos dos partidos.

Ariel Leporati, Sebastián Miranda y Nicolás Córdova. Foto: Photosport.

📋 ¿Por qué la ANFP confía en Nicolás Córdova?

Aunque su nombre fue uno de los primeros descartados, Córdova lleva tiempo trabajando en las juveniles de la selección y ha tenido pasos por el fútbol internacional en Perú, Qatar e Italia. Su experiencia en formación y liderazgo le dan respaldo, pero su falta de rodaje al mando de un plantel adulto genera dudas razonables en la opinión pública.

Desde la ANFP insisten en que esta decisión no compromete la preparación para el Mundial Sub 20 ni responde al apuro, sino a un análisis interno sobre la continuidad del modelo formativo. Sin embargo, para muchos, el nombramiento no deja de parecer una salida rápida más que una apuesta sólida para el mediano plazo.

🗓️ ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

Chile enfrentará a Uruguay y Brasil en las últimas dos fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, programadas para septiembre de 2025.

👨‍🏫 ¿Nicolás Córdova seguirá a cargo de la Sub 20?

Sí. Según la ANFP, Córdova compatibilizará ambos cargos y seguirá liderando el proceso del Mundial Sub 20, donde Chile será anfitrión.