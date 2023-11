Nicolás Córdova: Tenemos un sabor amargo porque pudimos llevarnos algo más

El director técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, lamentó la derrota por 1-0 ante Ecuador en Quito por las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, refiriéndose también a la posibilidad de seguir en el cargo.

En conferencia de prensa tras el compromiso, Córdova señaló: "Sabíamos que los primeros 10 minutos serían difíciles, porque ellos iban a salir con todo en su cancha y aprovecharían ese ventaja, pero con el correr de los minutos el equipo fue ganando en personalidad, aunque lamentablemente nos llevamos esta derrota".

"En el fútbol no hay merecimientos. El que hace los goles es el que se lleva los puntos. Ecuador lo hizo. Nosotros las que tuvimos claras no las metimos, así que (tenemos) un sabor amargo porque podríamos habernos llevado algo más", añadio.

"Los mejores jugadores de Ecuador están a nivel mundial, y eso no lo podemos desconocer", cerró sobre el análisis del compromiso y el rival.

¿Se ilusiona con continuar en el cargo?

Por otra parte, Nicolás Córdova fue consultado en la comparecencia a los medios de comunicación si le seduce la chance de continuar en La Roja adulta, pese a que fue contratado como jefe de divisones inferiores.

"Lo que decida la Federación no es asunto mío y tampoco voy a pronunciarme si me gusta porque en ningún momento de mi corta carrera me he candidateado para ningún puesto y esta no va a ser la excepción", sostuvo.

Además, agregó qye esta situación: "Fue algo circunstacial y que generalmente no se da porque los técnicos se van antes o después de la fecha FIFA, no entremedio".

"Espero que lo que decida la Federación sea lo mejor para el fútbol chileno. Yo decidí trabajar con los juveniles porque hay mucha materia prima", continuó.

Finalmente, tuvo palabras para sus dirigidos: "Agradezco a los jugadores por su recepción. Desde que llegué a Pinto Durán me recibieron de buena manera, los conocía a casi todos y eso me llevó a entrar de manera natural".

Chile vuelve en septiembre del próximo 2024 a la acción en Clasificatorias contra Argentina, aunque en junio hay Copa América en Estados Unidos.