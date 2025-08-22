"No es lo ideal": La confesión de Nicolás Córdova sobre su interinato en La Roja

Nicolás Córdova presentó este viernes la nómina de la selección chilena de cara a las últimas dos fechas de las Clasificatorias. El entrenador golpeó la mesa y sorprendió “borrando” a la Generación Dorada y apostando por la juventud, apuntando al recambio pensando en los próximos desafíos del combinado nacional.

En conferencia de prensa, el estratega explicó los motivos de su decisión y anticipó lo que serán los cruces ante Brasil y Uruguay.

🇨🇱 Nicolás Córdova explicó la nómina de La Roja

El director técnico de la selección chilena se refirió al regreso de Ben Brereton y aprovechó de enviar un contundente mensaje. “Es un jugador que está en Inglaterra. No tenemos a tanto a ese nivel. Cuando hablé con él estaba contento e ilusionado. Le gusta mucho venir. Uno nota quién realmente tiene ganas de estar. En una situación como la que estamos, donde los partidos son complejos y el puntaje pasa a segundo plano, hay que estar seguro de quienes llamas. Los partidos no son tan atractivos, pero el mensaje fue claro, vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas Eliminatorias”, señaló.

“Es una nómina joven, sabemos que en tres días de entrenamientos no hay mucho que hacer, pero buscamos dar una cara importante en cuando a actitud”, agregó.

“En el análisis que hicimos hay una mezcla de jugadores que tiene la edad suficiente para estar en el proceso y otros que pueden ser parte en el presente y el futuro. En las selecciones juveniles el trabajo nuestro es proyectar jugadores a la mayor. Si tu ves los dos últimos Mundiales Sub 20 que clasificamos, fueron las últimas ventas importantes”, insistió.

💪 El segundo interinato de Córdova en La Roja

Córdova también tuvo palabras sobre su segundo interinato. “No es lo idea. La otra vez fue más traumático, porque fue un día para otro. En esta ocasión ha sido más planificado”, indicó.

“Ha coincido con la preparación de un Mundial Sub 20, pero tenemos un buen equipo de trabajo, que está súper acoplado. Sabemos que no es lo ideal, pero en estas situaciones, muchas veces por contexto, no necesitaban traer alguien ahora y esta oportunidad que se está generando es para que la federación tome una decisión en frío y llegue alguien que nos lleve al Mundial”, cerró.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.