No es por lo económico: Gareca revela el gran motivo que lo ata a su proceso en La Roja

La selección chilena enfrentará a Argentina en su primer apretón de este doble fecha de junio en las Clasificatorias Sudamericanas, un encuentro que carga toda la presión para el elenco nacional, que de no ganar ya se iría despidiendo definitivamente del sueño de decir presente en el Mundial de 2026.

En la interna de La Roja son conscientes de la compleja situación en que se encuentran como colistas de estas clasificatorias, una situación que ya ha dado paso a hablar del fin de ciclo de Ricardo Gareca al mando del equipo.

El DT argentino ha sido fuertemente cuestionado a lo largo de su proceso con Chile, pero a pesar del difícil escenario que se le presenta, el Tigre está comprometido con su trabajo en la selección e incluso dio a entender el motivo por el que se ha aferrado al cargo, desestimando que tenga que ver con lo económico.

¿Por qué Gareca se aferra a su proceso en La Roja?: El DT lo aclara

Con miras al duelo con Argentina en la Fecha 15 de las Clasificatorias, Gareca fue consultado por cómo proyecta sus días en la selección chilena, entregando los motivos que lo sostienen en el cargo a pesar de los malos resultados.

En la rueda de prensa de este miércoles, el DT argentino señaló que: "Si bien defiendo mi contrato, el tema económico no es problema para mí. Soy un profesional y entiendo. Me sostengo por lo deportivo, porque soy un profesional, tengo fe y apuesto por mi trabajo".

"Yo tengo pensado terminar mi contrato. Para mí lo central es lo deportivo. ¿Por qué me sostengo? Porque soy un profesional, porque tengo fe, porque apuesto a mi trabajo y porque no bajo los brazos, aún en situaciones extremas como las que me toca vivir. No sé qué piensan los dirigentes", recalcó Gareca respecto a su proceso, el cual pretende continuar pese a que está latente la posibilidad de que Chile quede fuera por tercera vez consecutiva de una Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Chile vs Argentina?

Chile y Argentina se medirán en el Estadio Nacional este jueves 5 de junio a partir de las 21:00 horas de nuestro país

Este encuentro se podrá ver por televisión abierta junto a CHV y la plataforma de streaming Disney +. Además, tendrás toda la cobertura del Minuto a Minuto de Al Aire Libre.