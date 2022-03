Pablo Milad: Cuando conocí a Rueda en Chile no estaba cómodo y tenía problemas con el camarín

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló sobre las responsabilidades en el fracaso de la selección chilena en las Clasificatorias a Qatar 2022, recordando la bullada salida del colombiano Reinaldo Rueda de la banca del elenco nacional el pasado año.

En diálogo con la prensa tras la derrota ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo, el mandamás del fútbol chileno fue consultado por la partida del técnico "Cafetalero", señalando que: "Quiero dejar tranquilo a Rueda. Cuando yo lo conocí vi que él no estaba cómodo en Chile y tenía problemas con el camarín".

"No había una gran disciplina interna y muchas cosas gatillan cuando una persona está cómoda en un lugar y no. Nosotros no empujamos la salida de Rueda, fue él quien tomó la opción de irse", subrayó.

En la misma línea, Milad hizo un paralelo con la llegada del uruguayo Martín Lasarte a la Roja. "La elección de Martín Lasarte fue la más adecuada en su momento... el camarín estaba deshecho", apuntó.

"Él (Lasarte) tiene diez días más de contrato a partir del final de estas Clasificatorias. Estaba sujeto a estos resultados y su continuidad la vamos a analizar con la frialdad necesaria", añadió.

Por último, el timonel de la ANFP declaró sobre el resultado de estas Clasificatorias para Chile que: "Fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo... y esto lo es para el fútbol chileno. Somos responsables todos, el nivel de nuestro fútbol a nivel internacional es bastante bajo".

"Es fácil buscar culpables... el proceso no lo iniciamos todos juntos", sentenció.