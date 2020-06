Reapareció el "Niño Illuminati" que acaparó las miradas en la Copa América 2015

Han pasado cinco años desde que empezó la Copa América en Chile, un torneo que en 2015, además de la epica gesta de la selección, dejó muchas historias en el plano extradeportivo. Una de esas fue el mito que revolucionó las redes sociales, el "Niño Illuminati", quien con un gesto previo al duelo inaugural ante Ecuador, causó sensación en el país.

En ese marco, el medio Redgol contactó al protagonista de ese suceso. Se llama Sebastián Cichero, vive en Concepción y contó que en esos días de la Copa América, cuando tenía entre 9-10 años, acordó con unos amigos el inmortal saludo, poco después de enterarse que sería uno de los escoltas que acompañan a los jugadores en el ingreso al Estadio Nacional.

"Yo tenía planeado hacer algo y dije 'seré niño escolta y lo más probable es que sea primera y última vez. Tengo que hacer algo'. Así quise hacer algo diferente. Yo sabía de los Illuminatis, pero casi nada. En el colegio con un amigo estabamos inventando saludos y a mi se me ocurre hacer el Illuminati poniendo el triangulo en el ojo", contó el ahora adolescente.

"Pensaba que tenía que hacer algo que marque la diferencia y se me ocurrió el saludo Illuminati para rendirle un tributo a mi amigo y que sepa que estoy acá. Vi pasar la cámara y ese fue mi momento, hice el triangulo y el dos con la mano", recordó.

Cichero contó que su vida cambió por eso días, ya que las bromas y memes se convirtieron en tendencia en redes sociales.

"Todo cambió. Después llegamos a Conce y fui al colegio, todos me pedían fotos, los profes, todo el mundo. Yo no lo podía creer y hartas personas empezaron a saber que yo era el niño Illuminati. Hartas personas me contactaron para entrevistas, no había día en que no me llamaran. Hice publicidad también, me llamaban para todo. Nunca pensé que llegaría tan lejos haciendo algo tan simple. Estaba muerto de la risa, no me esperaba tener tanta fama. Hoy pocas personas saben que soy el Niño Iluminati", finalizó.