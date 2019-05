Referentes de la Roja le pidieron a Rueda no citar a Claudio Bravo

La ausencia de Claudio Bravo de la nómina que disputará la Copa América fue explicada por el técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, a partir de la larga inactividad que el arquero ha tenido debido a una lesión, no obstante, todo apunta a que el capitán del elenco nacional en el bicampeonato continental fue vetado por sus propios compañeros.

De acuerdo a un extenso reportaje publicado por El Mercurio, en su llegada al combinado nacional Rueda intentó mediar en el conflicto entre el arquero de Manchester City y Arturo Vidal, dinamitado justo después de la eliminación de Chile de la Copa del Mundo de Rusia a partir de dichos de la esposa del 1.

Según la misma publicación, ese acercamiento no se dio durante el período de amistosos y Rueda apostó por traer al portero para la Copa América. Por ello se entrevistó con él en abril, donde de acuerdo al entorno de Bravo, Rueda le dijo que sería parte de la nómina de 23.

Tras visitar Inglaterra, Rueda siguió de gira por Europa y ahí fue donde encontró la negativa de los referentes ante la eventual citación del oriundo de Viluco.

"Conversó con Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Erick Pulgar... Todos le dijeron lo mismo: no querían a Bravo en la selección", contó un cercano a la Roja al matutino.

A ellos se sumó Pedro Pablo Hernández, y el nacido en Argentina opinó lo mismo, siendo Alexis Sánchez el único de los referentes que no se manifestó a favor o en contra del regreso de Bravo.

De hecho, cuenta el diario, cuando el caleño habló con Vidal, el tema ya estaba zanjado y ni siquiera se lo consultó al jugador de FC Barcelona, puesto que ya había decidido que el arquero quedaría fuera de la citación.

Acusan a Bravo de también ir al casino

En la Avant Premier de la película "Mi amigo Alexis", Claudio Bravo fue uno de los presentes, y de acuerdo al periodista de Canal 13 Juan Cristóbal Guarello, el arquero le contó que cinco jugadores antes del partido ante Paraguay (derrota por 0-3) por las Clasificatorias a Rusia, fueron al casino.

Y según cuenta un jugador del equipo, al casino efectivamente fue parte del plantel, incluido Claudio Bravo.

"Ya que contó lo del casino, entonces contemos todo. Porque sí, unos compañeros fueron al casino y después a la casa de uno de los cinco. ¿Cómo supo él? Porque fue uno de los que llegó a la casa. El sexto fue él. Y eso que en Pinto Durán tenía todos los privilegios posibles: era el único que podía dormir con su hijo. El resto, nada. Con su egoísmo está perjudicando a mucha gente y, claro, también a la selección", contó un jugador.

Y van más allá, dado que también acusan de generar viejas polémicas. Es el caso de los premios luego de las Clasificatorias para el Mundial de 2014.

"Cuando pasó el tema de los premios, fue él quien decidió no pagar a todos los que participaron del proceso. Dijo que una comisión lo había decidido, pero no. Nuestro error fue bancarlo y no decir que no teníamos nada que ver", aseguró otro.

"Con esto, Bravo ya no vuelve más... Y si vuelve, son varios, al menos 10, los que se van de la selección. ¿Por qué dijo lo que dijo? Quizás cree que a Chile le va a ir mal en Brasil, entonces él piensa volver como el gran salvador", cierra una fuente desde Pinto Durán.