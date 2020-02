Reinaldo Navia recordó el gol de Londrina: Uno de los días más hermosos de mi carrera

El ex delantero de la selección chilena Reinaldo Navia aprovechó las redes sociales para recordar el aniversario de la histórica clasificación de la selección chilena sub 23 a los Juegos Olímpicos de Sidney luego de anotarle un gol a Argentina en el Sudamericano de Londrina.

"Un día como hoy me tocó vivir uno de los días mas hermoso de mi carrera", escribió Navia en su cuenta personal en Instagram al rememorar el tanto que le valió al equipo dirigido por Héctor Pinto vencer a una escuadra comandada por Juan Román Riquelme, Pablo Aimar y Esteban Cambiasso.

"Me tocó marcar el gol en el Preolímpico de Brasil ante el Dream Team argentino y ese gol me dio la posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos y ganar una medalla, cosas que no se olvidarán nunca, que siempre serán recordadas", añadió.

"Qué lindo es quedar en la historia, qué recuerdos, qué equipo, qué jugadores. ¡Viva Chile mierda", finalizó.