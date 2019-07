Reinaldo Rueda: Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver este partido

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, reconoció que su equipo falló desde el punto de vista mental en el partido contra Perú por semifinales de la Copa América, pues cree que lo jugaron pensando en una hipotética final.

"Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación, pensamos más en el domingo, en la posibilidad de jugar la final que era la ilusión de todos y para lo que trabajó el equipo", sostuvo tras el encuentro en que la Roja perdió 3-0.

"Hoy no tuvimos contundencia, no estuvimos finos, aparte de la virtud del arquero de Perú, porque si no exageramos, fueron cinco situaciones que resolvió", agregó en relación a la actuación sobresaliente de Pedro Gallese.

"Enfrentamos a un gran rival que resolvió el partido muy temprano y no entramos en el juego. Chile no mostró actitud ni agresividad. Por eso Perú en el segundo gol, que es una ingenuidad nuestra, resuelve el partido".

Rueda también defendió al portero Gabriel Arias, pues sostuvo que "en este momento no podemos sacrificarlo. Hoy fue todo el colectivo el que no funcionó, pero su convocatoria era la más esperada".

En lo relativo a su ilusión en este torneo, el colombiano postuló que la idea era "llegar a la final y más por cómo venía comportándose el equipo. Ahora pienso qué factor pudo influir para que esos minutos marcaran la diferencia en el juego y siento que pensamos en jugar la final sin haber resuelto este paso".

"Cuando se pierde, el entrenador debe asumir toda la responsabilidad. Eso hay que analizar y hay que hacerlo con equilibrio, coherencia y sin calentura. Soy el que tiene que asumir la responsabilidad", remató.