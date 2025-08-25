Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Selección chilena

Respira Chile: las figuras que no estarán en el Brasil de Ancelotti

El técnico Carlo Ancelotti entregó la lista de convocados de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia. Aunque con el scratch ya clasificado ahora viene la prueba de jugadores.

Foto: Photosport Respira Chile: las figuras que no estarán en el Brasil de Ancelotti
Sebastián Díaz Iturrieta
La selección brasileña ya tiene a sus elegidos para los duelos ante Chile y Bolivia en septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Carlo Ancelotti apostó por una mezcla de figuras consagradas y jóvenes talentos, con varias sorpresas en la convocatoria.

❓ ¿Quiénes son las principales figuras de Brasil contra Chile?

Entre los nombres destacados de la nómina aparecen jugadores de talla mundial:

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Marquinhos (PSG)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

Además, se suma el joven Estêvão, joya del Chelsea de apenas 17 años, llamado por primera vez a la selección adulta.

⚡ ¿Qué ausencias llaman la atención en la convocatoria?

La gran ausencia es Neymar Jr., todavía lesionado y sin fecha exacta de regreso. También sorprende que no haya jugadores del Real Madrid en la lista, considerando la presencia habitual de Vinícius Jr., Rodrygo o Endrick.

Otro nombre que genera debate es Lucas Paquetá (West Ham), quien regresa tras polémicas extrafutbolísticas.

Imagen foto_00000001
Ancelotti en el inicio del proceso en Brasil. Foto: Imago

📑 La nómina de Brasil vs Chile

Alisson (Liverpool)
Bento (Al Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)

Alexsandro (Lille)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)

Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)

Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)

🇨🇱 ¿Qué significa esta nómina para la Roja de Nico Córdova?

La Nueva Roja, dirigida por Nicolás Córdova, deberá medirse ante un Brasil con variantes ofensivas potentes, pero sin su máxima figura. El desafío será contener a los extremos rápidos y aprovechar la falta de referentes habituales en la delantera.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
