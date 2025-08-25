Respira Chile: las figuras que no estarán en el Brasil de Ancelotti

La selección brasileña ya tiene a sus elegidos para los duelos ante Chile y Bolivia en septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Carlo Ancelotti apostó por una mezcla de figuras consagradas y jóvenes talentos, con varias sorpresas en la convocatoria.

❓ ¿Quiénes son las principales figuras de Brasil contra Chile?

Entre los nombres destacados de la nómina aparecen jugadores de talla mundial:

Alisson Becker (Liverpool)

Marquinhos (PSG)

Casemiro (Manchester United)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Además, se suma el joven Estêvão, joya del Chelsea de apenas 17 años, llamado por primera vez a la selección adulta.

⚡ ¿Qué ausencias llaman la atención en la convocatoria?

La gran ausencia es Neymar Jr., todavía lesionado y sin fecha exacta de regreso. También sorprende que no haya jugadores del Real Madrid en la lista, considerando la presencia habitual de Vinícius Jr., Rodrygo o Endrick.

Otro nombre que genera debate es Lucas Paquetá (West Ham), quien regresa tras polémicas extrafutbolísticas.

Ancelotti en el inicio del proceso en Brasil. Foto: Imago

📑 La nómina de Brasil vs Chile

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Alexsandro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

🇨🇱 ¿Qué significa esta nómina para la Roja de Nico Córdova?

La Nueva Roja, dirigida por Nicolás Córdova, deberá medirse ante un Brasil con variantes ofensivas potentes, pero sin su máxima figura. El desafío será contener a los extremos rápidos y aprovechar la falta de referentes habituales en la delantera.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.