Ricardo Gareca y las bajas de la selección: "Nos interesa que estén bien aquí, pero también en los clubes"

La Selección Chilena enfrentará a Panamá en un partido amistoso que se disputará este sábado en el estadio Nacional. Ricardo Gareca ha lamentado varias bajas de cara al partido, pero las ha suplido con otros jugadores.

Además de referirse a los jugadores que quedaron fuera, el técnico de La Roja también destacó la importancia de jugar este partido amistoso, sobre todo pensando en ampliar las opciones para próximas nóminas.

Las bajas de Ricardo Gareca y la intención de "no arriesgar" a los jugadores

El entrenador argentino sufrió la baja de cuatro jugadores y Javier Altamirano había encendido las alarmas en la tarde de ayer. Sin embargo, pese a ser un partido importante para la preparación de las Clasificatorias, el Tigre apuntó a la importancia de no arriesgar a los futbolistas.

"El único que único que tuvo una molestia en la selección fue Mauricio Isla y no quisimos arriesgar. Él ya se incorporó a Colo Colo y todos los demás con algún inconveniente porque no queremos arriesgar. Nos interesa no solamente que estén bien con la selección, sino también en sus respectivos clubes, porque ya comienza todo, y queremos que ellos tengan ritmo de competencia", comentó.

¿Cuál es la finalidad del partido ante Panamá?

Ricardo Gareca aseguró que "la finalidad del partido es estrictamente ampliar el universo de jugadores. Somos de los cuerpos técnicos que cree en la importancia de los jugadores del medio local, y que pueden ser determinantes en cualquier momento para cualquier compromiso que se presente".

"Es una linda oportunidad para poder mostrarse, así que ojalá que ellos, nosotros y todos tengamos una buena actuación para la gente que pueda ir a vernos en el estadio", agregó el DT.