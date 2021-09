Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de La Roja por "razones personales"

El delantero chileno-estadounidense Robbie Robinson fue liberado de la convocatoria de la selección nacional que disputará una fecha triple de Clasificatorias Sudamericanas ante Brasil, Ecuador y Colombia.

La información fue entregada por las redes sociales del "Equipo de Todos", pero después confirmada por el propio jugador quien señaló que quiere tomarse "un tiempo para evaluar a cuál selección representar".

"Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de La Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado.

Ahora, el entrenador Martín Lasarte debe decidir si llama a un nuevo jugador de emergencia o se mantiene con los nombres que tiene, aunque pensando ya en los compromisos ante Ecuador el domingo 5 y Colombia el jueves 9.

No obstante, el duelo más próximo será este jueves ante Brasil a partir de las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Estadio Monumental.