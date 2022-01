Robbie Robinson rompió el silencio: Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera

El delantero Robbie Robinson se refirió por primera vez a la fallida incursión que tuvo por la selección chilena y aseguró que, pese al disgusto que generó entre los hinchas de la Roja, él es responsable de sus actos y de su carrera.

"Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto", dijo en una entrevista publicada hace un par de días por el medio Miami Total Futbol.

El jugador perteneciente a los registros de Inter Miami se refirió también a los ataques que sufrió en redes sociales luego de marginarse de la convocatoria que realizó Martín Lasarte con miras a los partidos ante Brasil, Ecuador y Colombia, a mediados de 2021.

"Realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente. Tienes que tomarlo como un cumplido casi por este odio, porque realmente te quieren", expresó.