Rodrigo Millar: Nunca me voy a olvidar de haber cantado el Himno Nacional en un Mundial

El volante chileno Rodrigo Millar recordó en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa su paso por la selección chilena y evocó el momento más dulce que tuvo con la camiseta nacional, el cual se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde además de anotarle un gol a España, fue titular en el estreno ante Honduras.

"El sueño de cualquier futbolista es jugar con su selección, estar en un Mundial, y más que haberle hecho un gol (a España), nunca me voy a olvidar de cuando cantamos el Himno Nacional en el partido ante Honduras. Ahí me tocó ser titular y pasa toda tu carrera en un par de segundos, toda tu niñez y con toda la gente chilena cantando", contó.

"Dan ganas de llorar, porque es emocionante estar en un Mundial, de haber visto a Chile en Francia 98 cuando uno era niño, y estar ahí después de tantos años, y seguramente esos son los mejores recuerdos que tengo de mi carrera", expresó Millar, quien descartó que en ese duelo ante España haya habido un pacto de no agresión.

"Yo entré en el segundo tiempo, y la verdad no me di cuenta de nada. Estoy seguro de que no hubo nada, no creo que haya sido así. Los dos equipos teníamos claro que si había un gol, el rival se quedaba fuera. Había mucho nerviosismo, porque todos quieren avanzar a segunda fase, pero que se haya llegado a un arreglo, no creo, o lo que se dice de Bielsa, que nos habría dicho que nos tiráramos para atrás, no está en el ADN de él, porque siempre quiere ir adelante, incluso como estábamos ahí, con uno menos", contó.

"Los momentos más duros en la selección fueron quedar fuera del Mundial de Brasil y de la Copa América de 2015. Han sido momentos durísimos", dijo desde México el jugador formado en Huachipato.

"Yo ya había jugado el Mundial de Sudáfrica, pero todo jugador tenía la ilusión de jugar otro Mundial, entonces era una linda posibilidad y había hecho todo el proceso previo y prácticamente me quedé fuera el último día", añadió.

"Y para la Copa América de 2015 fue aún más duro, porque había hecho todo el proceso, había jugado los amistosos y la ilusión era mucho más grande porque se jugaba en Chile, con nuestra gente, y yo tenía la seguridad de que Chile iba a llegar a la final, por los jugadores, por la cabeza ganadora que tenía esa camada, y quedarme fuera fue un golpe duro", complementó Millar, quien también recordó los momentos más emotivos que vivió con la camiseta Roja, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

¿Su presente y futuro en México?

Millar contó que este mismo lunes terminó su vínculo con Morelia, club que vive momentos de incertidumbre dado que hay rumores sobre un cambio de sede.

Es por ello que el ex jugador de Colo Colo está a la espera de una oferta para definir su continuidad en Monarcas.

"Terminé hoy contrato con Morelia y la semana próxima tendré más claridad sobre mi futuro, y sobre el equipo, porque se dice que cambiará de sede. Habrá un recorte de presupuesto, y seguramente los equipos abaratarán costos en los planteles con esto de la pandemia, pero hoy me hicieron saber que quieran que siga un año más, y una vez se defina lo de la sede, seguramente se comunicarán conmigo para alguna oferta. Nunca he descartado volver a Chile, pero la verdad nunca se ha dado la posibilidad desde que salí de allá. Nadie me ha llamado, pero te reitero que no lo descarto", comentó Millar, quien cumple en noviembre 39 años.

"Primero está el amor por la profesión, me encanta jugar y me encanta entrenar. Antes uno se retiraba a los 35 y ahora por qué no, a los 40 si uno se siente competitivo", dijo sobre su vigencia.

"Las prioridades para retirarme son Colo Colo y Huachipato, pero sé que es muy complicado porque los clubes tienen necesidades distintas, más con todo lo que está pasando", añadió.