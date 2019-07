Rueda: Quizás el relevo no se da porque es difícil renovar a una generación dorada

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, reveló que el trabajo por el recambio de la generación dorada será "sensible e intenso", porque nunca es fácil relevar a un equipo exitoso. Además, le dio importancia al partido del sábado contra Argentina, por el tercer puesto de la Copa América.

"La última participación de un sub 20 chileno en Mundial fue en Turquía 2013 y llevamos seis años donde nuestras generaciones no se han proyectado internacionalmente. Por eso somos la única selección de Sudamérica que no tiene a ningún sub 23 en la nómina competitiva de Copa América", expresó este viernes.

"Hay que hacer un trabajo arduo. Hay jugadores, pero no el porcentaje que se debiera. Quizás el relevo generacional no se da porque sale una generación dorada que no es fácil renovar. El trabajo para el futuro del fútbol chileno es bien sensible e intenso, hay que hacer una combinación e ir progresivamente. Quizás para Qatar muchos hombres se van a quedar en el camino", complementó.

Luego, Rueda destacó a Oscar Opazo, Paulo Díaz, Erick Pulgar y Guillermo Maripán por su crecimiento en la nómina de Copa América y avisó que para las fechas FIFA posteriores al torneo es probable que se trabaje con dos selecciones de forma simultánea.

"Hay invitaciones para la selección preolímpica de jugar amistosos en fechas FIFA en Europa. Se hará mucho énfasis en eso y brindará posilibdad para que algunos se expongan más. En el caso de Brayan Cortés, se ha hecho un trabajo proyectado a eso, a ir previendo lo que es el futuro del fútbol chileno", siguió el DT.

Luego de poner en duda a Vidal para el partido del sábado por un esguince de tobillo, Rueda refutó sus dichos sobre la poca relevancia del encuentro por el tercer lugar: "Es un partido importante en todos los aspectos, por dignidad, orgullo. Existe la disposición del plantel para el juego de mañana, solo queda esperar cómo evoluciona la situación de los que han venido participando".

Rueda evitó hablar de forma profunda sobre las palabras de Claudio Bravo y además dijo que ante el interés de varios clubes en Erick Pulgar, es importante que analice si con un salto a otro equipo "podrá jugar".

La Roja enfrenta a Argentina este sábado desde las 15:00 horas (19:00 GMT).