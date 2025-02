“Se puede armar algo interesante”: Gareca sacó positivas conclusiones con los nuevos jugadores de la Roja

La victoria de Chile por 6-1 frente a Panamá dejó muy conforme al adiestrador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, y le hizo sacar positivas conclusiones en este pleito, que fue el último previo a los duelos clasificatorios de marzo, frente a Paraguay y Ecuador.

El Tigre resaltó el marcador expresivo, que no debe ser minimizado por más que haya sido un pleito preparatorio, y que llevó al elogio a sus dirigidos: “porque no es normal hacer seis goles, no se da ni en los entrenamientos, fuimos muy efectivos. Dieron una muestra de contundencia muy importante”.

Gareca y las conclusiones del partido

El entrenador se mostró gratificado de la actuación de los futbolistas que militan en Chile, y señaló que seguirá considerándolos: “la Selección seguirá mirando al fútbol local, estamos convencidos del jugador del medio local, lo importante es que ellos se convenzan. Tuvieron una actuación muy destacada”.

Gareca cree que en conjunto con los futbolistas del extranjero se puede concretar un equipo que dé pelea en las clasificatorias: “tengo fe que podemos empezar a levantar, estoy convencido que podemos empezar a obtener puntos importantes y nos permita mantener esa expectativa de arranque, y con esos jugadores que no pudimos contar en las primeras fechas se puede armar algo interesante que puede cubrir las expectativas de la gente, y las nuestras”.

Elogios para todos

El estratega destacó lo que hizo el plantel, y dedicó palabras a Nicolás Guerra que convirtió tres goles, junto con dar a conocer por qué finalmente se inclinó por él, cuando todo hacía pensar que el titular sería Steffan Pino: “a último momento nos decidimos por Guerra, pero no porque Steffan no estuviera bien, es esa intuición, porque Nicolás es medio escurridizo y quisimos ver esa opción simplemente fue eso.”

Quien también recibió elogio fue el capitán de Universidad de Chile, que ingresó el segundo tiempo: “a Marcelo Díaz lo vimos muy metido, en el rol de ser un líder”. Steffan Pino y el plantel en general se llenó de loas, porque luego de un 6-1 era imposible no estar contento.