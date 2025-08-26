Sorpresa en La Roja: Nicolás Córdova llama de emergencia a jugador de U Católica

La selección chilena ya piensa en el cierre de las Clasificatorias sudamericanas. Si bien La Roja no tiene chances matemáticas de acceder al próximo Mundial, la idea es terminar de la mejor forma el proceso.

Para ello, el entrenador interino del combinado nacional, Nicolás Córdova, convocó a jugadores jóvenes pensando en el posible recambio del equipo. Sin embargo, antes de los duelos ante Brasil y Uruguay, debió nominar de emergencia a un nuevo futbolista.

🇨🇱 Nicolás Córdova suma a un nuevo jugador a La Roja

Al listado de 28 jugadores presentado el pasado 22 de agosto se sumó un nuevo defensor, encendiendo las alarmas en Juan Pinto Durán.

El jugador en cuestión es Daniel González, zaguero de Universidad Católica que ha disputado 18 partidos en el Campeonato Nacional, en los cuales ha anotado un gol, recibido 4 tarjetas amarillas y una cartulina roja.

🤕 ¿Qué jugador se lesionó en La Roja?

La nominación de Daniel Gutiérrez alertó a La Roja por la posible baja de algunos de los jugadores de la nómina original, algo que por el momento no se ha informado.

Sin embargo, en la selección chilena miran con atención a Benjamín Kuscevic y Paulo Díaz, quienes arrastran molestias desde sus equipos.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile cerrará su participación en las Clasificatorias sudamericanas visitando a Brasil el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas y recibiendo a Uruguay el martes 9 del mismo mes también a las 20:30 horas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de La Roja.