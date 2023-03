Suazo: Medel, Vidal, Alexis y Bravo me enseñaron que la Roja está para cosas importantes

El lateral de la selección chilena Gabriel Suazo habló en la previa al amistoso del próximo lunes frente a Paraguay y expresó la importancia de competir por el puesto con el jugador de Universidad Católica Eugenio Mena. Además, destacó que la Generación Dorada le enseñó que la Roja está para conseguir grandes cosas.

"Uno ve a Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo y muchos más como referentes;a la selección que vi al crecer fue con ellos, que me enseñaron a ganar, a que la selección puede conseguir títulos y derrotar a cualquier equipo", indicó.

"Crecí siendo sparring, aprendiendo cada vez que me tocaba venir, y hoy puedo aportar de primera persona, desde la cancha, lo que es importante, pero uno tiene la convicción de conseguir cosas importantes con la selección porque me enseñaron que la selección está para conseguir cosas importantes", declaró.

En esa línea, aportó que "si uno compite por su posición el nivel siempre va aumentar y eso es importante, es un objetivo claro de poder competir por un puesto titular para aportar al equipo".

"Vengo compitiendo con Eugenio Mena y otros compañeros en la posición. Acá uno viene para ser titular, él y yo queremos ser titulares, es lo lindo y bueno para tener un buen nivel en la selección. Si cada uno compite por un puesto, el nivel va a subir", siguió.

También, postuló que "me estoy ganando mi puesto como cualquiera, siempre voy a venir con la sensación de ganar un puesto para poder jugar, eso hace que el equipo esté siempre en un gran nivel. Luego, siempre vengo para aportar con lo que he venido haciendo este último tiempo para seguir ayudando a la selección, estar en gran nivel y volver a un Mundial. Uno se siente importante desde el lugar que le toque, si me toca estar afuera estaré con buena cara y apoyando al equipo".

El jugador de Tolouse igualemente reconoció que en el plantel "tenemos claro que esto se mide por resultados. Hemos tenido varios amistosos y es lo importante, uno siempre quiere ganar y no va a salir a un amistoso a empatar o perder, pero está claro que no es por los puntos y el objetivo es ganar, pero el principal es encontrar el estilo de juego que a esta selección la hizo ser campeón de América, ese es el estilo de juego, de a poco nos vamos sintiendo cómodos".

"Este proceso nuevo va destinado a poder seguir creciendo como equipo, conociéndonos poco a poco, tenemos una semana de entrenamiento y nos ayuda para estar más tiempo juntos, lo que es muy importante, buscando sobre todo el estilo de juego que nos sintamos más cómodos para llegar al triunfo", manifestó.

"El triunfo es lo más importante y está claro, pero creo que en estos partidos es importante mantener una línea de juego, lo que hemos hecho en los últimos tres partidos, donde nos hemos sentido cómodos a la hora de presionar y tener la posesión del balón, a la hora de tener circulación y movimientos entre nosotros, poco a poco nos vamos sintiendo mejor, no se pudo hacer dos partidos para probar y que juegue la mayor cantidad de jugadores, sí tendremos muchos entrenamientos juntos, que creo es importante y nos hacía falta para seguir teniendo esos engranajes, creo que va por ahí el tema del partido, queremos ganar, pero sobre todo mantener una línea de juego que nos deje más cerca de conseguir el triunfo", finalizó.