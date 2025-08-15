Tiago Nunes defiende a una de sus figuras y la postula a La Roja

Tiago Nunes, actual técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, volvió a aparecer en el radar del fútbol chileno, pero esta vez no por su paso por U Católica. El brasileño defendió públicamente a uno de sus jugadores nacionales y hasta lo postuló para la Selección Chilena, luego de una noche difícil en Copa Libertadores.

⚽ ¿Quién es el futbolista que quiere en La Roja?

Se trata de Fernando Cornejo, mediocampista formado en Cobreloa, quien perdió un balón en la mitad de la cancha que terminó en gol de Botafogo, en la ida de los octavos de final.

A pesar del error, Nunes aseguró que fue "una fatalidad" y destacó que es "de los jugadores con mejor pase" y que mejora el juego del equipo cuando participa.

🇨🇱 ¿Por qué Nunes cree que debería ser convocado?

El DT brasileño fue claro: "No sé hasta hoy por qué no fue convocado para la Selección de Chile. Es un jugador que puede jugar en cualquier nivel". Según Nunes, su calidad técnica y jerarquía lo hacen apto para rendir en cualquier escenario.

Cornejo en el duelo ante el Botafogo: Foto: Imago

📅 ¿Cuándo juega la revancha LDU vs Botafogo?

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde LDU intentará remontar para seguir en carrera en Copa Libertadores.

📲 ¿Dónde leer más sobre los chilenos en el extranjero?

