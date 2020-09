Waldo Ponce: Los microciclos de la selección son una gran oportunidad para encontrar el recambio

El ex futbolista y seleccionado nacional Waldo Ponce, se refirió a los microciclos que arrancaron esta semana en Juan Pinto Durán bajo las órdenes de Reinaldo Rueda en la selección chilena. Para el mundialista en Sudáfrica 2010, estas instancias con la Roja son una "gran oportunidad" para encontrar el recambio.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el zaguero nos comentó que: "Los microciclos son una gran oportunidad para encontrar el recambio. Los jugadores tienen la chance de mostrar la calidad que tienen y el técnico puede verlos más allá de los partidos que juegan".

"A mí me tocó empezar a ganarme un puesto en la selección cuando Marcelo Bielsa hizo un microciclo con jugadores que estaban en el medio local. Son oportunidades y ojalá esto lo puedan aprovechar los jóvenes para que empiecen a ganarse un lugar", agregó.

Sobre si ve posible que algún jugador de los citados por Rueda pueda comenzar a formar parte del combinado nacional para las Clasificatorias, Ponce nos señaló que: "Juan Carlos Gaete es un gran jugador, el mismo Pablo Aránguiz. No hay que apurarlos tampoco, a Pablo lo estaban comparando con Jorge Valdivia y no sé si eso sea bueno".

"No me gustan las comparaciones porque eso a los jóvenes los desconcentra un poco de su foco y no corresponde pintarles pajaritos en la cabeza", concluyó.