Maximiliano Falcón palpitó el Superclásico: "Es matar o morir"

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón, suspendido para el duelo ante Magallanes, pone sus miradas en el clásico ante Universidad de Chile, duelo para que el estará disponible luego de los dos partidos de castigo por el pelotazo que le dio a un jugador de Everton.

En ese contexto, el uruguayo charló con Al Aire Libre en Cooperativa y palpitó el duelo ante la U, de la octava fecha, asegurando que más allá de las sensaciones positivas que han dejado los azules sabe que siempre esos partidos "son matar o morir".

"Todo el plantel tiene ganas de jugar ese partido. El cuerpo técnico decidirá quién jugará", detalló.

"La U está jugando bien, me he sentado a verlos un poco más. Vienen en positivo, pero sabemos que esos partidos acá se tienen que ganar, son diferentes, me han tocado varios clásicos y por suerte ha salido todo bien, así que vamos a esperar lo mismo. Como siempre digo, ese partido es matar o morir", dijo Falcón.

Respecto a lo vivido en la expulsión ante los viñamarinos, el charrúa expresó que "en lo personal no hay que hacer mucho drama, porque son cosas que pasan. A unos más y a otros menos, pero siempre la idea es dar el cien por ciento y tratar de ayudar al equipo".

"No está bueno lo que pasó, pero siempre hay margen para mejorar", completó.

Colo Colo jugará este domingo ante Magallanes, por la séptima fecha, y tras eso preparará el Superclásico contra U. de Chile.