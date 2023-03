Stöhwing por incidentes del Superclásico: No veo razones para que el estadio sea castigado

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se reunió este lunes con el Fiscal Regional (s) de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Díaz, para entregar antecedentes sobre los incidentes del pasado Superclásico y comentó tras el encuentro que no ve razones para que el Estadio Monumental sea castigado.

"Espero que no sea castigado, realmente no veo razones para eso. Sí me parece que hay ciertos sectores del estadio que deberían entrar en una revisión especial y a lo mejor no tener público por algunas fechas hasta esclarecer más los antecedentes", declaró en la ocasión, cuando aprovechó de presentar una querella donde se individualizó a los responsables de los hechos de violencia en el recinto de Macul.

"Si uno mira el comportamiento del resto del publico, éste fue bastante razonable, hubo situaciones difíciles, con mucha bengala, pero espero que no provoquen este daño enorme, deportivo, financiero e institucional al club. Espero que no se castigue", siguió.

Garay denunció lanzamiento de proyectiles, bengalas y "cortapluma abierta" en el Superclásico #CooperativaContigo https://t.co/pWwK1eu19M pic.twitter.com/rLgeNmUVAE — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) March 13, 2023

En relación a la información que llevó hasta la Fiscalía, detalló que en el club "tenemos 32 cámaras y entregamos bastantes antecedentes para perseguir a los responsables de estos desórdenes, que esperamos que se pueda materializar; tenemos a varias personas individualizadas, le entregamos estos antecedentes y él se comprometió amablemente para tratar de hacer un esfuerzo especial para de una vez por todas erradicar a estos antisociales de los estadios".

"Fue un detalle completo de todo lo que sucedió en el estadio dos o tres horas antes del inicio del partido, durante todo el desarrollo, más imágenes y video de todas las situaciones negativas que ocurrieron en el estadio", explicó.

Agregó que de momento tienen al menos a cinco individuos identificados e individualizados, "pero hay imágenes para seguir en el trabajo, Carabineros tiene que hacer el match entre los nombres e individualizaciones de las imágenes".

[Fotos] Incidentes protagonizados por hinchas empañaron el Superclásico entre Colo Colo y la U https://t.co/PJkcO14Afw pic.twitter.com/XAaDoys0DD — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) March 13, 2023

"Nosotros cumplimos con todas las obligaciones que impuso la autoridad, tuvimos más de 400 guardias, más de 32 cámaras; hacemos un esfuerzo enorme, acá somos un poco víctimas de las situaciones de violencia en el país, hacemos nuestro mayor esfuerzo y esperamos que el estadio no se castigue, pues hemos tenido un comportamiento razonable, no ejemplar, pero administrando 35.000 personas hace muchos fines de semana y ha habido un comportamiento bueno", prosiguió.

"Esta fue una excepción en que se produjo la lucha entre las dos barras, de la Chile y Colo Colo, y está focalizado en Magallanes y Caupolicán. Esperamos que el Tribunal tenga una buena percepción de lo que realmente ocurre y creo que el resto de la gente, que es la mayoría de los hinchas, no tiene ninguna responsabilidad", añadió.

También habló sobre la supuesta agresión a la vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y señaló que "está bajo la investigación del Ministerio Público, porque presentaron una denuncia, así que eso sigue su marcha. Lo que puedo decir es que enterado de esta situación, en el entretiempo fui a ver a los dirigentes y a ella especialmente y ofrecí disculpas del caso".

La U presentó querella criminal por agresiones que sufrió su delegación en el Monumental #CooperativaContigo https://t.co/ZViMN5ee64 pic.twitter.com/SNPNwlfB3U — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) March 14, 2023

"No descansamos, se ha estado trabajando intensamente de parte de la gerencia de operaciones, con Rodrigo Herrera, que ha hecho un trabajo espectacular tratando de investigar, imagínese la cantidad de horas que hay que revisar con 32 cámaras, estamos tratando de recabar la máxima cantidad de antecedentes para evitarlo en el futuro, pero nos tiene que ayudar la autoridad para detener a estos antisociales, no tenemos la especialidad para andarlos persiguiendo", finalizó.