Julio Gutiérrez: Quise retirarme en Unión y no se dieron las cosas, eso me dejó mal

El ex futbolista chileno Julio Gutiérrez, formado en Unión Española y de largo paso por el fútbol italiano, contó que quiso poner punto final a su carrera en el cuadro "hispano", pero que "no se dieron las cosas".

"Después de mi retiro del fútbol, en Mineros de Guayana de Venezuela, nos instalamos en Chile -junto a su esposa-", contó en conversación con Las Ultimas Noticias.

"Por ahí tuve la opción de Santiago Morning. Pero sentía que ya me pesaba. Quise retirarme en Unión Española, pero no se dieron las cosas. Eso me dejó un poco mal, pero di vuelta la página. Ahora estoy en Udine con mi familia y haciendo algo que me gusta", declaró.

Gutiérrez, que también pasó por U. Católica en Chile, además de Messina, Pescara, Sambenedettese y Grosetto en Italia, es el segundo entrenador del equipo "Primavera" de Udinese.